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Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников

Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 09:08
Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников
фотО: ВС

В ночь на 3 мая противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 183 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов, из них удалось сбить 77, еще 73 признаны "локационно потерянными".

Источник: Воздушные силы

Детали: Подтверждено сбитие 77 ударных БПЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны.

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В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая и Николаевская области.

ПВОВоздушные силы ВСУ
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