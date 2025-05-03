Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников

В ночь на 3 мая противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 183 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов, из них удалось сбить 77, еще 73 признаны "локационно потерянными".

Источник: Воздушные силы

Детали: Подтверждено сбитие 77 ударных БПЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны.

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В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая и Николаевская области.