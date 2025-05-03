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США исключают Румынию из безвизовой программы

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 09:59
США исключают Румынию из безвизовой программы
фото: PIXABAY

Министерство внутренней безопасности США объявило об исключении Румынии из программы безвизового въезда, куда она была добавлена при предыдущей администрации Джо Байдена.

Источник: заявление ведомства, "Европейская правда"

Детали: В администрации Дональда Трампа объяснили исключение Румынии из "безвизовой" программы необходимостью "обеспечить безопасность границ и иммиграции", а также гарантировать надежность самой программы.

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"Мы благодарны Румынии за тесное сотрудничество на протяжении многих лет с целью усиления безопасности. Румыния может быть повторно рассмотрена для включения в программу (безвизового въезда) в будущем", – заявила заместитель министра нацбезопасности США Триша Маклафлин.

В правительстве Румынии, комментируя решение США, заявили о намерении "продолжить сотрудничество, чтобы пересмотр кандидатуры нашей страны состоялся как можно скорее".

Там попросили американскую администрацию уточнить основания для отмены участия Румынии в программе безвизового режима, "чтобы румынские власти могли подготовить подробные ответы по каждому вопросу".

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"Граждане Румынии заслуживают такого же отношения, как и граждане других союзных государств, которые имеют безвизовый въезд на территорию США, и поэтому правительство Румынии будет продолжать дипломатический диалог на высшем уровне, чтобы права румын были соблюдены", – подытожили в Бухаресте.

Румыния должна была присоединиться к программе безвизовых поездок в США в конце марта – об этом объявила администрация Байдена в январе.

Это произошло на фоне предвыборных потрясений в стране и аннулирования первого тура президентских выборов, где победил антизападный кандидат в президенты Келин Джорджеску.

Решение об отмене выборов резко раскритиковали высокопоставленные чиновники новой администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Венс и советник президента Илон Маск.

РумынияСШАвизы
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