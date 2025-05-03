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В Британии посчитали, что Россия идет на рекорд по потерям собственной армии

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 10:34
В Британии посчитали, что Россия идет на рекорд по потерям собственной армии
Фото: Getty Images

Разведка Министерства обороны Великобритании отметила тенденцию дальнейшего роста числа потерь российских сил в войне против Украины в 2025 году.

Источник: обзор от 3 мая, "Европейская правда"

Деталі: Британская разведка оценила общие потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году примерно в 950 тысяч погибших и раненых.

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При этом за первые четыре месяца 2025 года Россия, по оценкам, приведенным в обзоре разведки Великобритании, потеряла примерно 160 тысяч человек.

"Если такие потери сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогостоящим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь, что продолжает тенденцию к ежегодному росту потерь", – говорится в обзоре.

Там также указывают, что потери российских сил в апреле 2025 года остаются в среднем ниже "очень высоких ежедневных показателей" конца 2024 года, но "все еще высоки в общем контексте конфликта".

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"Пока что в 2025 году Россия не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине", – подытоживает разведывательное сообщество Минобороны Великобритании.

Ранее разведка Великобритании также рассказывала, как Россия вербует иностранцев в ряды своих вооруженных сил для участия в развязанной ею войне против Украины.

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии считают, что Россия продолжает войну на истощение и истощает военные ресурсы Украины, и признаков подготовки к потенциальному перемирию нет.

Росcиявойна
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