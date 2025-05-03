Зеленский о встрече с Трампом в Риме: Лучший разговор из всех

Президент Владимир Зеленский назвал переговоры с лидером США Дональдом Трампом 26 апреля в Ватикане, куда они прибыли, чтобы принять участие в прощании с Папой Римским Франциском, "лучшей из всех, что были раньше".

Источник: Зеленский во время закрытого общения с журналистами, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора...

Реклама:

... Я уверен, что после нашей встречи в Ватикане президент Трамп начал смотреть на все немного по-другому. Посмотрим. Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что важно".