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Зеленский о возможном выходе США из переговоров: Европа будет рядом

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 13:18

Президент Владимир Зеленский заявил о сигналах, которые указывают на возможный выход США из переговоров о "мире" между Украиной и Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Зеленский указал на сложность достижения договоренности о прекращении огня с Россией.

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"Представьте себе, все понимают, вопросы территорий, санкций, – как это будет сложно. И поэтому есть такие сигналы, что, наверное, после того как договорятся о ceasefire (прекращении огня. – Ред.), некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один", – добавил он.

В то же время он выразил уверенность, что Европа "будет рядом, потому что есть много вопросов, которые связаны".

Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон откажется от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.

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Эту же позицию недавно подтвердила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

ЗеленскийСШАЕС
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