Посол ЕС назвала смерть журналистки Рощиной одним из самых ужасных военных преступлений РФ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала смерть журналистки и автора "Украинской правды" Виктории Рощиной в плену "одним из самых ужасных военных преступлений России".

Источник: Матернова в Facebook

Прямая речь Матерновой: "Она была талантливая и храбрая. Всего 27 лет. Ее смерть - одно из самых ужасных российских военных преступлений.

Многое глубоко поразило меня за эти два года, с тех пор как ЕС направил меня в Киев. Но похищение, пытки и убийство украинской журналистки Виктории Рощиной тронули меня не только как посла, но и как мать, женщину и поклонницу несокрушимых и героических женщин, которые не отступают даже перед военной жестокостью.

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Мы чтим ее память".

Детали: Матернова напомнила, что с 24 февраля 2022 года РФ убила 102 журналистов и работников медиа.

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