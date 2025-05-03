Посол ЕС назвала смерть журналистки Рощиной одним из самых ужасных военных преступлений РФ
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала смерть журналистки и автора "Украинской правды" Виктории Рощиной в плену "одним из самых ужасных военных преступлений России".
Источник: Матернова в Facebook
Прямая речь Матерновой: "Она была талантливая и храбрая. Всего 27 лет. Ее смерть - одно из самых ужасных российских военных преступлений.
Многое глубоко поразило меня за эти два года, с тех пор как ЕС направил меня в Киев. Но похищение, пытки и убийство украинской журналистки Виктории Рощиной тронули меня не только как посла, но и как мать, женщину и поклонницу несокрушимых и героических женщин, которые не отступают даже перед военной жестокостью.
Мы чтим ее память".
Детали: Матернова напомнила, что с 24 февраля 2022 года РФ убила 102 журналистов и работников медиа.
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Предыстория:
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября 2024 года руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что Рощина погибла в российском заключении.
- Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.