Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол ЕС назвала смерть журналистки Рощиной одним из самых ужасных военных преступлений РФ

Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 13:45
Посол ЕС назвала смерть журналистки Рощиной одним из самых ужасных военных преступлений РФ
Фото из соцсетей Виктории Рощиной

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала смерть журналистки и автора "Украинской правды" Виктории Рощиной в плену "одним из самых ужасных военных преступлений России".

Источник: Матернова в Facebook

Прямая речь Матерновой: "Она была талантливая и храбрая. Всего 27 лет. Ее смерть - одно из самых ужасных российских военных преступлений.
Многое глубоко поразило меня за эти два года, с тех пор как ЕС направил меня в Киев. Но похищение, пытки и убийство украинской журналистки Виктории Рощиной тронули меня не только как посла, но и как мать, женщину и поклонницу несокрушимых и героических женщин, которые не отступают даже перед военной жестокостью.

Реклама:

Мы чтим ее память".

Детали: Матернова напомнила, что с 24 февраля 2022 года РФ убила 102 журналистов и работников медиа.

Читайте также: Проект "Виктория". История плена и пыток, что пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев

РЕКЛАМА:

Предыстория:  

  • Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.  
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.  
  • 10 октября 2024 года руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что Рощина погибла в российском заключении.
  • Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.

ЕСмедиаСМИпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украинский беспилотный катер впервые в истории сбил российский самолет
Зеленский: США должны отменить визы нардепам, которые не поддержат сделку о недрах
Украина не может гарантировать безопасность иностранцам, которые едут в Москву на 9 мая - Зеленский
Зеленский о встрече с Трампом в Риме: Лучший разговор из всех
Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников
США подготовили новые санкции против России – Reuters
Все новости...
ЕС
Зеленский о возможном выходе США из переговоров: Европа будет рядом
Орбан заявил, что украинцы вывозят деньги «на тачках» из ЕС, а экономике Венгрии грозит разрушение
В правительстве еще надеются, что до июля откроют первый кластер в переговорах с ЕС
Последние новости
15:56
Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто будут ездить на родину
15:46
Восстановление "Охматдета": как продвигается восстановление крупнейшей детской больницы страны
15:45
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Шанхае
15:40
В партии Фицо говорят, что он до сих пор планирует ехать к Путину на парад
15:32
Россияне обстреляли здание налоговой на Харьковщине
15:21
Медведев и Захарова ответили Зеленскому: "10 мая в Киеве может не наступить"
15:08
Веками женщины Южной Кореи ради еды ныряли в ледяные воды: ученые говорят, это изменило их ДНК
14:55
Украина уступила Японии в решающем матче чемпионата мира по хоккею
14:50
фото, видеоИз-за российской атаки на Харьковщине начался масштабный пожар
14:42
США заявили об успешном испытании системы запуска гиперзвукового оружия
Все новости...
Реклама:
Реклама: