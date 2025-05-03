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Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто будут ездить на родину

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 15:56
Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто будут ездить на родину
фото: ТАСС

С 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России, которые предусматривают потерю вида на жительство для тех лиц, которые в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза отправятся в РФ или Беларусь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Исключение будет применяться к перевозчикам и водителям грузовиков, следующих транзитом через вышеупомянутые страны, или если поездка имела объективные причины, независимые от лица.

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По данным Департамента миграции, на 1 апреля действующие виды на жительство в Литве имели 14 652 гражданина России.

Принятый литовским Сеймом закон "Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины" приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда посредничество в этом вопросе осуществляет министерство иностранных дел.

Заявления от россиян на получение разрешения на временное проживание в Литве не принимаются, исключение делается только для тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.

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Россияне и белорусы, прибывающие не через границу со страной ЕС, дополнительно проверяются на предмет угроз национальной безопасности.

Им также запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны, а также импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского или белорусского производства.

Согласно закону, россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать в Литве недвижимость.

Закон об ограничительных мерах был впервые принят в Литве в 2023 году. Эти санкции действуют до 2 мая 2026 года.

Недавно в литовском Сейме предложили внести законопроекты, которые запрещают гражданам России покупать жилье рядом с военными и стратегическими объектами.

Кроме того, правительство запретило гражданам Литвы, которые имеют также российские, белорусские или китайские паспорта, а также лицам без литовского гражданства поступать в Военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса.

РосcияЛитва
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