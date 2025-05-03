На Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб мужчина, ещё один – в больнице
В субботу утром, 3 мая, в Закарпатской области в результате взрыва гранаты погиб 50-летний местный житель. Ещё один мужчина, 54-летний друг погибшего, получил ранения и был госпитализирован.
Источник: ГУ Нацполиции в Закарпатской области
Детали: Инцидент произошёл в селе Ракошино Мукачевского района. По предварительным данным полиции, взрыв произошёл в частном доме во время застолья.
Два мужчины употребляли алкоголь, и в какой-то момент один из них, неосторожно обращаясь с боеприпасом, выдернул чеку из гранаты. Взрыв оказался смертельным для самого мужчины, его товарищ получил ранения.
Дословно: "Следователи предварительно квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. По делу ведётся досудебное расследование".
Предыстория:
- 2 апреля в селе под Мукачево в результате взрыва гранаты погибли два человека. На месте происшествия были обнаружены рычаг и кольцо с чекой от взрывателя.