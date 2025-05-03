В воскресенье в Украине до 28° и грозы, возможно осложнение работы транспорта

В воскресенье 4 мая в ряде регионов Украины, включая Киев, ожидаются дожди и грозы, что может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, днем грозы; на остальной территории без осадков.

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Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юго-востока, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в юго-восточной части 4-9° тепла; днем 23-28°, на западе страны 20-25°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

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Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°.

Укргидрометцентр предупреждает, что в регионах, где ожидаются грозы и сильный ветер, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.