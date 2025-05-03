Генштаб: Россияне 50 раз пытались прорваться на Новопавловском направлении
Суббота, 3 мая 2025, 17:00
Армия России предприняла 50 попыток прорыва обороны украинских сил на Новопавловском направлении, 28 боестолкновений продолжаются
Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00
С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Наибольшую активность российские войска проявляли на следующих направлениях:
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- Харьковское направление — две атаки в районе Волчанска;
- Купянское направление — штурмы в районе Загрызового, бой продолжается;
- Лиманское направление — девять атак вблизи населённых пунктов Редкодуб, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григоровки;
- Краматорское направление — три атаки в районе Часового Яра и в сторону Майского и Белой Горы, один бой продолжается;
- Торецкое направление — одна атака в районе Крымского;
- Покровское направление — 46 атак различной интенсивности, 10 боёв продолжаются;
- Курское направление — украинские защитники отразили пять атак, ещё четыре боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении армия России применила неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю.
На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях армия РФ наступательных действий не вела.
Предыстория:
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- Накануне, 2 мая, на фронте произошло 139 боевых столкновений, из них 53 — на Покровском направлении.