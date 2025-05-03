Генштаб: Россияне 50 раз пытались прорваться на Новопавловском направлении

Армия России предприняла 50 попыток прорыва обороны украинских сил на Новопавловском направлении, 28 боестолкновений продолжаются

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00

С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Наибольшую активность российские войска проявляли на следующих направлениях:

Реклама:

Харьковское направление — две атаки в районе Волчанска;

Купянское направление — штурмы в районе Загрызового, бой продолжается;

Лиманское направление — девять атак вблизи населённых пунктов Редкодуб, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григоровки;

Краматорское направление — три атаки в районе Часового Яра и в сторону Майского и Белой Горы, один бой продолжается;

Торецкое направление — одна атака в районе Крымского;

Покровское направление — 46 атак различной интенсивности, 10 боёв продолжаются;

Курское направление — украинские защитники отразили пять атак, ещё четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении армия России применила неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях армия РФ наступательных действий не вела.

Предыстория:

РЕКЛАМА: