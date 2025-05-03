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Сийярто ответил Зеленскому на критику по поводу блокирования вступления Украины в ЕС

Ирина Кутелева, Украинская правдаСуббота, 3 мая 2025, 19:38
Сийярто ответил Зеленскому на критику по поводу блокирования вступления Украины в ЕС
Szijjártó Péter/Facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее раскритиковал позицию Будапешта по блокированию евроинтеграции Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Петера Сийярто в Facebook

Детали: Комментарий венгерского министра касался слов Зеленского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан втягивает Украину в избирательну кампанію внутри страны и делает "очень опасные вещи", блокируя путь Украины в ЕС.

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По словам Сийярто, Зеленский "должен смириться с тем, что все венгры действительно имеют право выразить своё мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

Прямая речь Сийярто: "Ведь факт остаётся фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот… Поэтому Киеву стоит выбрать соответствующий тон".

Предыстория:

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ВенгрияЗеленский
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