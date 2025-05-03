Сийярто ответил Зеленскому на критику по поводу блокирования вступления Украины в ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее раскритиковал позицию Будапешта по блокированию евроинтеграции Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Петера Сийярто в Facebook
Детали: Комментарий венгерского министра касался слов Зеленского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан втягивает Украину в избирательну кампанію внутри страны и делает "очень опасные вещи", блокируя путь Украины в ЕС.
По словам Сийярто, Зеленский "должен смириться с тем, что все венгры действительно имеют право выразить своё мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".
Прямая речь Сийярто: "Ведь факт остаётся фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот… Поэтому Киеву стоит выбрать соответствующий тон".
Предыстория:
- Ранее руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако помешало венгерское вето.
- По итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
- Стоит отметить, что Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.