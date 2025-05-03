Пакистан испытал баллистическую ракету на фоне обострения отношений с Индией
В субботу, 3 мая, Пакистан провёл испытание баллистической ракеты Abdali с дальностью действия до 450 км. Это произошло на фоне резкого обострения отношений с Индией после теракта в курортном городе Пахалгам, расположенном в спорном регионе Кашмир.
Источник: Associated Press
Детали: Пакистанские военные заявили, что запуск был направлен на проверку боевой готовности армии и ключевых технических параметров ракеты, в том числе навигационных систем и маневренности. Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф поздравили разработчиков с успешным испытанием.
Запуск был осуществлён не в сторону границы с Индией, а в направлении Аравийского моря или пустынь Белуджистана.
Предыстория:
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29 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что после нападения на туристов в Кашмире военное вторжение Индии является практически неизбежным.РЕКЛАМА:
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23 апреля в результате вооружённого нападения боевиков на туристов в городе Пахалгам, находящемся в индийском Кашмире, погибли 26 человек — это стало самым масштабным нападением на гражданских в регионе за последние годы.