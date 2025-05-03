Пакистан испытал баллистическую ракету на фоне обострения отношений с Индией

В субботу, 3 мая, Пакистан провёл испытание баллистической ракеты Abdali с дальностью действия до 450 км. Это произошло на фоне резкого обострения отношений с Индией после теракта в курортном городе Пахалгам, расположенном в спорном регионе Кашмир.

Источник: Associated Press

Детали: Пакистанские военные заявили, что запуск был направлен на проверку боевой готовности армии и ключевых технических параметров ракеты, в том числе навигационных систем и маневренности. Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф поздравили разработчиков с успешным испытанием.

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Запуск был осуществлён не в сторону границы с Индией, а в направлении Аравийского моря или пустынь Белуджистана.

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