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Спецназовцы показали уничтожение вражеского миномёта и гаубицы

Украинская правдаСуббота, 3 мая 2025, 21:15
Спецназовцы показали уничтожение вражеского миномёта и гаубицы
Центр специального назначения НГУ "Омега"

Бойцы 2-го отдельного отряда специального назначения Нацгвардии обнаружили и уничтожили две артиллерийские цели армии России – миномёт и 152-мм гаубицу "Гиацинт-Б".

Источник: Центр специального назначения НГУ "Омега"

Детали: Миномёт был выявлен на Покровском направлении с помощью аэроразведки. После обнаружения его уничтожили вместе с боекомплектом – боеприпасы эффектно детонировали.

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Дословно: "Днём миномёт, который регулярно досаждал украинским Силам обороны, был замечен аэроразведкой. Этот миномёт был превращён в металлолом вместе с БК, которое красиво сдетонировало по оккупантам".

Детали: Также операторы FPV-дронов подразделения "Крылья Омеги" успешно поразили 152-мм гаубицу "Гиацинт-Б", которую российские артиллеристы пытались замаскировать среди деревьев в посадке.

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Благодаря аэроразведки российским оккупантам не удалось скрыть позицию – орудие было обнаружено и уничтожено.

Предыстория:

войнаВооруженные силы
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