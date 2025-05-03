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Россияне сосредоточили атаки на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 3 мая 2025, 22:42
Россияне сосредоточили атаки на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток зафиксировано 180 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг атаковал 68 раз, на Новопавловском – 55.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении в течение дня враг совершил 68 штурмовых и наступательных действий. Бои не утихают до сих пор в 15 локациях.

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Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 56 атак на позиции украинских войск, 9 боестолкновений пока продолжается. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Ровнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Багатира.

На Курском направлении Силы обороны отбили 23 атаки захватнической армии. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросив при этом семь КАБ, также совершил 233 обстрела, из которых 10 – из систем залпового огня.

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На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Редкодуб, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григорьевки.

Кроме того, на Купянском направлении зафиксировано 5 вражеских атак, на Краматорском – 6, на Торецком – 4, на Харьковском отражено три штурма и одно боестолкновение продолжается, на Ореховском произошло два боестолкновения, на Приднепровском направлении враг один раз пытался приблизиться к позициям защитников и получил отпор.

Генштабвойна
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