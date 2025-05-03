Вучича выписали из больницы, он временно отменил все мероприятия

Президента Сербии Александра Вучича после 17.00 в субботу, 3 мая, выписали из Военно-медицинской академии в Белграде после короткой госпитализации.

Источник: министр финансов Синиша Мали в комментарии сербскому телевидению RTS

Детали: По словам министра, Вучич чувствует себя лучше, однако по рекомендации врачей отменил все запланированные мероприятия на ближайшие дни и останется под наблюдением медиков. Мали заявил, что пока не может точно сказать, поедет ли Вучич на парад в Москву

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Дословно: "Президент отменил все мероприятия и обязанности на ближайшие несколько дней. Когда восстановится – обратится к общественности".

Детали: По словам сербского министра, он находился рядом в тот момент, когда Вучичу стало плохо во время визита в США. Мали подчеркнул важность этой поездки с учётом геополитической ситуации, новой администрации США, вопросов тарифов и санкций в отношении нефтяной отрасли Сербии.

Прямая речь: "Мы хотели решить как можно больше проблем, которые влияют на граждан Сербии и будущее нашей страны. Национальный съезд Республиканской партии был отличной возможностью. С одной стороны – ужин, организованный Дональдом Трампом, на котором президент должен был присутствовать. Мы готовились к этой неформальной встрече, но ему внезапно стало плохо. Мне тяжело об этом говорить".

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Детали: Он напомнил, что это не первый случай проблем со здоровьем у Вучича, но выразил уверенность в его скором восстановлении.

Прямая речь: "Это уже четвёртый такой случай, вы слышали и врача. Я надеюсь на его быстрое выздоровление".

Предыстория: