Появилось новое видео разрушенного оккупантами Торецка

Военные 4-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны ГШ им. генерал-полковника Г. Воробьева опубликовали кадры разрушенного в ходе боев с оккупантами Торецка Донецкой области.

Источник: телеграмм-канал батальона

Зруйнований Торецьк. Відео: телеграм-канал 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони ГШ ім. генерал-полковника Г. Воробйова pic.twitter.com/ZM736UORyr Реклама: May 3, 2025

Детали: В описании говорится, что битва за Торецк продолжается уже почти год.

Из видео видно, что в городе практически нет уцелевших домов.

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Что предшествовало: 21 февраля оперативно-тактическая группировка "Луганск" обнародовала видео о том, как российские оккупанты превращают Часов Яр и Торецк в Донецкой области и Белогоровку Луганской области в руины: выжгли промзоны, сравнивают с землей целые жилые кварталы.

31 марта в ОСУВ "Хортица" сообщали, что в Торецке продолжаются городские бои, российские оккупанты пытаются зайти в тыл украинским бойцам по подземным коммуникациям.

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