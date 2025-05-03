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Появилось новое видео разрушенного оккупантами Торецка

Катерина ТищенкоСуббота, 3 мая 2025, 23:30
Появилось новое видео разрушенного оккупантами Торецка
разрушенный Торецк, скриншот видео 4 батальона охраны 101 бригады

Военные 4-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны ГШ им. генерал-полковника Г. Воробьева опубликовали кадры разрушенного в ходе боев с оккупантами Торецка Донецкой области.

Источник: телеграмм-канал батальона

Детали: В описании говорится, что битва за Торецк продолжается уже почти год.

Из видео видно, что в городе практически нет уцелевших домов.

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Что предшествовало: 21 февраля оперативно-тактическая группировка "Луганск" обнародовала видео о том, как российские оккупанты превращают Часов Яр и Торецк в Донецкой области и Белогоровку Луганской области в руины: выжгли промзоны, сравнивают с землей целые жилые кварталы.

31 марта в ОСУВ "Хортица" сообщали, что в Торецке продолжаются городские бои, российские оккупанты пытаются зайти в тыл украинским бойцам по подземным коммуникациям.

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Донецкая областьвойна
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