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Вражеская атака на Черкассы: раздавались взрывы, возникли пожары

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 00:06
Вражеская атака на Черкассы: раздавались взрывы, возникли пожары
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

Поздним вечером 3 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов прозвучала серия взрывов, возникли пожары.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец

Прямая речь Табурца: "Серия взрывов в областном центре. Последствия выясняем.

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В области еще есть враждебные БПЛА. Будьте осторожны. Работает ПВО".

Детали: Местные СМИ сообщали о взрывах в Черкассах, начиная с 23:19.

Обновлено: Впоследствии Табурец уточнил, что из-за атаки дронов в Черкассах произошло сразу несколько пожаров.

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В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Разбитые окна.

По предварительным данным, травмированных нет.

Черкассывзрывбеспилотникироссийско-украинская война
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