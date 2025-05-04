Вражеская атака на Черкассы: раздавались взрывы, возникли пожары
Воскресенье, 4 мая 2025, 00:06
Поздним вечером 3 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов прозвучала серия взрывов, возникли пожары.
Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец
Прямая речь Табурца: "Серия взрывов в областном центре. Последствия выясняем.
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В области еще есть враждебные БПЛА. Будьте осторожны. Работает ПВО".
Детали: Местные СМИ сообщали о взрывах в Черкассах, начиная с 23:19.
Обновлено: Впоследствии Табурец уточнил, что из-за атаки дронов в Черкассах произошло сразу несколько пожаров.
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В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Разбитые окна.
По предварительным данным, травмированных нет.