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ЦАХАЛ разослал тысячи повесток резервистам для расширения наступления в Газе – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 01:38
ЦАХАЛ разослал тысячи повесток резервистам для расширения наступления в Газе – СМИ
израильские военные, иллюстративное фото: ЦАХАЛ

В субботу израильские военные разослали тысячам резервистов сообщения о призыве в поддержку расширения наступления в Газе после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о перенесении своего визита в Азербайджан.

Источник: Reuters со ссылкой на израильские СМИ, The Times of Israel

Детали: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в субботу вечером посылает десятки тысяч приказов о призыве резервистам, поскольку военные намерены значительно расширить свое наступление против ХАМАС в секторе Газа.

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В пятницу, во время консультаций по вопросам безопасности, военные представили Нетаньяху запланированное наступление в Газе, которое потребует значительной мобилизации.

На воскресенье запланировано заседание кабинета министров безопасности Израиля, чтобы министры могли проголосовать за одобрение военных планов, утвержденных Нетаньяху.

Резервистов развернут на границе Израиля с Ливаном и на оккупированном Западном берегу реки Иордан, заменив регулярных солдат, возглавляющих новое наступление в Газе.

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Что предшествовало: В конце апреля СМИ сообщали, что переговоры в Каире по прекращению огня в Газе приблизились к значительному прорыву, однако окончательное соглашение тормозят разногласия, в частности, по вопросу разоружения ХАМАС.

Напомним:

ИзраильСектор ГазаХАМАС
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