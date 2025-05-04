ЦАХАЛ разослал тысячи повесток резервистам для расширения наступления в Газе – СМИ
В субботу израильские военные разослали тысячам резервистов сообщения о призыве в поддержку расширения наступления в Газе после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о перенесении своего визита в Азербайджан.
Источник: Reuters со ссылкой на израильские СМИ, The Times of Israel
Детали: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в субботу вечером посылает десятки тысяч приказов о призыве резервистам, поскольку военные намерены значительно расширить свое наступление против ХАМАС в секторе Газа.
В пятницу, во время консультаций по вопросам безопасности, военные представили Нетаньяху запланированное наступление в Газе, которое потребует значительной мобилизации.
На воскресенье запланировано заседание кабинета министров безопасности Израиля, чтобы министры могли проголосовать за одобрение военных планов, утвержденных Нетаньяху.
Резервистов развернут на границе Израиля с Ливаном и на оккупированном Западном берегу реки Иордан, заменив регулярных солдат, возглавляющих новое наступление в Газе.
Что предшествовало: В конце апреля СМИ сообщали, что переговоры в Каире по прекращению огня в Газе приблизились к значительному прорыву, однако окончательное соглашение тормозят разногласия, в частности, по вопросу разоружения ХАМАС.
Напомним:
- 17 января офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
- Позже ХАМАС отказался освобождать заложников. В ответ на это 18 марта израильские военные возобновили военную операцию против террористической организации.
- 30 марта палестинская группировка ХАМАС согласилась на предложение международных посредников о прекращении огня в секторе Газа.