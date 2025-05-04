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В Одесской области женщина задушила 9-месячную дочь

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 02:36
В Одесской области женщина задушила 9-месячную дочь
фото: yamasan/Depositphotos

В Одесской области полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве 9-месячного младенца.

Источник: ГУ НП в Одесской области

Детали: В полиции отмечают, что 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськивского общества сообщила о смерти девятимесячной дочери, отметив: ребенок умер неожиданно.

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Дословно: "Однако во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача малыша нанесла ему телесные повреждения.

Предварительно смерть ребенка наступила вследствие асфиксии (удушения). Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза".

Детали: Женщину задержали, решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

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Это преступление карается лишением свободы сроком до 15 лет или пожизненным заключением.

Одесская областькриминалубийство
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