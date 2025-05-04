Трамп был недоволен позицией Волца по Ирану – СМИ

По данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп был недоволен позицией своего эксрадника Майка Волца по Ирану и его координацией в этом вопросе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники, общественное вещание "Суспільне"

Детали: Волц, по данным собеседников WP, с самого начала работы в администрации Трампа конфликтовал с другими чиновниками, в том числе относительно того, следует ли применять военную силу против Ирана.

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Источники также утверждают, что Волц интенсивно координировал планы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перед тем, как тот встретился с американским президентом в Овальном кабинете Белого дома. Вероятно, эксрадник Трампа разделял убеждение израильского лидера, что пора нанести удар по Ирану.

"Волц хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа… Это дошло до Трампа, и президент был недоволен этим", – сказал собеседник.

Что предшествовало: Майкл Уолтц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

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После этого СМИ называли нескольких претендентов на эту должность, в частности специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера.

В беседе с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс Уолтцу было предложено несколько посольских должностей, в частности в Саудовской Аравии.

После непродолжительных раздумий Уолтц выбрал должность посла в ООН.