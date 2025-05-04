Миллиардер Баффетт покидает пост гендиректора Berkshire, которую развивал 60 лет

Американский миллиардер Уоррен Баффет в возрасте 94 лет завершает карьеру и в конце 2025 года покинет пост генерального директора инвестиционной компании Berkshire Hathaway, которую развивал 60 лет.

Источник: Reuters

Детали: Об этом Баффет объявил 3 мая на ежегодном собрании Berkshire в городе Омаха, где базируется штаб-квартира холдинга.

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Его преемником станет вице-председатель холдинга Грег Абель, который контролирует большинство инвестиций компании.

Reuters отмечает, что Баффет завершает свою эпоху в Berkshire после 60 лет во главе компании, которые сделали его "мультимиллиардером и американской историей успеха".

Баффет сказал, что после сложения полномочий он все будет "оставаться в компании и, возможно, будет полезным в нескольких делах", но "последнее слово" будет за Абелем.

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Дословно Reuters: "Решение уйти в отставку завершает выдающийся 60-летний путь, в течение которого Баффет превратил Berkshire из неудачной текстильной компании в конгломерат стоимостью 1,16 триллиона долларов с бизнесом в различных отраслях американской экономики".

Детали: По данным Forbes, состояние самого Баффета составляет 168,2 миллиарда долларов, почти все они - в акциях Berkshire.

Баффет заявил, что у него нет намерения продавать какие-то из своих акций Berkshire, почти все из которых будут пожертвованы после его смерти.

Справка: Холдинговая компания Berkshire Hathaway занимается инвестициями и страхованием. Она контролирует более 40 компаний в таких секторах, как финансовые услуги, кондитерское производство, издательское дело, ювелирный бизнес, производство мебели, ковров, стройматериалов и др.