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На Херсонщине планируют установить модульные образовательные центры

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 06:42
На Херсонщине планируют установить модульные образовательные центры
иллюстративное фото: shotam.info

В Херсонской области планируют установление модульных образовательных центров в пострадавших громадах, а также перевести 7 школ в деоккупированных громадах на смешанную форму обучения.

Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: Прокудин отметил, что во время визита министра мира и науки Украины Оксена Лисового обсудили инициативу по установлению модульных образовательных центров в пострадавших громадах, чтобы облегчить доступ к образованию в условиях восстановления инфраструктуры.

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Кроме того, по словам руководителя ОВА, в новом учебном году планируют перевести еще 7 школ в деоккупированных громадах на смешанную форму обучения.

Прямая речь Прокудина: "Это позволит вернуть за парты более 1400 детей, из которых около 380 нуждаются в подвозе к местам обучения".

Херсонская областьобразованиевойна
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