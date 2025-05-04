Спасатели показали последствия атаки российских БпЛА на Черкассы

Чрезвычайники показали последствия вражеской атаки БпЛА на Черкассы вечером 3 мая, отметив, что один человек пострадал, возникло 5 пожаров.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В результате обстрела зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность".

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Детали: По данным спасателей, значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития. Также повреждены окна других квартир.

В ГСЧС добавили, что в целом пострадал один человек.

Наслідки ворожої атаки БпЛА на Черкаси.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/41JgXTZxgo РЕКЛАМА: May 4, 2025

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Что предшествовало: Поздно вечером 3 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов прозвучала серия взрывов, возникли пожары.