Спасатели показали последствия атаки российских БпЛА на Черкассы
Чрезвычайники показали последствия вражеской атаки БпЛА на Черкассы вечером 3 мая, отметив, что один человек пострадал, возникло 5 пожаров.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "В результате обстрела зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность".
Детали: По данным спасателей, значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития. Также повреждены окна других квартир.
В ГСЧС добавили, что в целом пострадал один человек.
Наслідки ворожої атаки БпЛА на Черкаси.
Відео: ДСНС pic.twitter.com/41JgXTZxgo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 4, 2025РЕКЛАМА:
Что предшествовало: Поздно вечером 3 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов прозвучала серия взрывов, возникли пожары.