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8 вражеских УАБов атаковали Орехов Запорожской области, двое раненых

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 07:38
8 вражеских УАБов атаковали Орехов Запорожской области, двое раненых
фото: ЗОВА

В воскресенье утром на прифронтовой Орехов Запорожской области россияне сбросили по меньшей мере 8 УАБов, ранены два человека.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "По меньшей мере восемь вражеских УАБов атаковали прифронтовой Орехов".

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Детали: Федоров отметил, что в результате ударов разрушены жилые дома.

По предварительной информации, ранены два человека.

 
фото: ЗОВА
 
фото: ЗОВА

Запорожская областьроссийско-украинская войнаавиа
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