8 вражеских УАБов атаковали Орехов Запорожской области, двое раненых
Воскресенье, 4 мая 2025, 07:38
В воскресенье утром на прифронтовой Орехов Запорожской области россияне сбросили по меньшей мере 8 УАБов, ранены два человека.
Источник: руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь Федорова: "По меньшей мере восемь вражеских УАБов атаковали прифронтовой Орехов".
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Детали: Федоров отметил, что в результате ударов разрушены жилые дома.
По предварительной информации, ранены два человека.