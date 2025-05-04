8 вражеских УАБов атаковали Орехов Запорожской области, двое раненых

В воскресенье утром на прифронтовой Орехов Запорожской области россияне сбросили по меньшей мере 8 УАБов, ранены два человека.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "По меньшей мере восемь вражеских УАБов атаковали прифронтовой Орехов".

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Детали: Федоров отметил, что в результате ударов разрушены жилые дома.

По предварительной информации, ранены два человека.

фото: ЗОВА