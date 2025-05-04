Потери врага за сутки: два самолета, 1340 солдат и 11 танков
Воскресенье, 4 мая 2025, 07:56
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла два самолета, 1340 солдат и 11 танков.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства ПВО, БпЛА ОТР, крылатые ракеты и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".
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Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 956810 (+1340) человек,
- танков – 10758 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 22403 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 27327 (+52) ед,
- РСЗО – 1376 (+1) ед,
- средств ПВО – 1155 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+2) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 34860 (+163) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 47141 (+129) ед.