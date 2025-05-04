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Потери врага за сутки: два самолета, 1340 солдат и 11 танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 07:56
Потери врага за сутки: два самолета, 1340 солдат и 11 танков
иллюстративное фото: Генштаб

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла два самолета, 1340 солдат и 11 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства ПВО, БпЛА ОТР, крылатые ракеты и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

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Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 956810 (+1340) человек,
  • танков – 10758 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 22403 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 27327 (+52) ед,
  • РСЗО – 1376 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1155 (+1) ед,
  • самолетов – 372 (+2) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 34860 (+163) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47141 (+129) ед.

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