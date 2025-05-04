Потери врага за сутки: два самолета, 1340 солдат и 11 танков

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла два самолета, 1340 солдат и 11 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства ПВО, БпЛА ОТР, крылатые ракеты и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

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Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составили: