Трое погибших и более 10 раненых гражданских - в Донецкой и Херсонской областях

В Донецкой и Херсонской области за 3 мая погибли три человека и более 10 получили ранения.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: Все трое погибших - в Донецкой области - 2 в Комаре и 1 в Мирнограде.

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Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

Между тем на Херсонщине из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.