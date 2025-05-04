Трое погибших и более 10 раненых гражданских - в Донецкой и Херсонской областях
Воскресенье, 4 мая 2025, 08:27
В Донецкой и Херсонской области за 3 мая погибли три человека и более 10 получили ранения.
Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА
Детали: Все трое погибших - в Донецкой области - 2 в Комаре и 1 в Мирнограде.
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Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.
Между тем на Херсонщине из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.
Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.
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