Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трое погибших и более 10 раненых гражданских - в Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 мая 2025, 08:27
Трое погибших и более 10 раненых гражданских - в Донецкой и Херсонской областях
фото: донецкая ова

В Донецкой и Херсонской области за 3 мая погибли три человека и более 10 получили ранения.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: Все трое погибших - в Донецкой области - 2 в Комаре и 1 в Мирнограде.

Реклама:

Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

Между тем на Херсонщине из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

РЕКЛАМА:

Донецкая областьХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ атаковала 165 беспилотниками - 69 из них удалось сбить
В Румынии проходят выборы президента после аннулирования предыдущих
фото, видеоГСЧС о ночной вражеской атаке на Киев: 11 пострадавших, есть разрушение
ОбновленоВучича выписали из больницы, он временно отменил все мероприятия
Зеленский: Силы обороны "отминусовали" второй российский самолет за сутки
Сийярто ответил Зеленскому на критику по поводу блокирования вступления Украины в ЕС
Все новости...
Донецкая область
РФ атаковала 6 "Геранями" строительную базу в Славянске - ГВА
Появилось новое видео разрушенного оккупантами Торецка
Россияне убили по меньшей мере двух человек в Донецкой области в субботу
Последние новости
10:20
В Запорожье возросло количество раненых из-за массированной атаки БпЛА
09:56
СМИ: глава Пентагона посетит Израиль
09:37
Военные ударили по командному пункту оккупантов возле Бахмута
09:20
РФ атаковала 165 беспилотниками - 69 из них удалось сбить
09:11
В Британии арестовали пятерых человек, готовивших теракт
08:59
хоккейСборная Украины на чемпионате мира: чудо, которого не случилось на румынском льду
08:58
фотоРФ атаковала 6 "Геранями" строительную базу в Славянске - ГВА
08:39
В Румынии проходят выборы президента после аннулирования предыдущих
08:27
Трое погибших и более 10 раненых гражданских - в Донецкой и Херсонской областях
08:20
текстПавел Казарин: Капитан Антиамерика
Все новости...
Реклама:
Реклама: