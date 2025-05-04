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РФ атаковала 6 "Геранями" строительную базу в Славянске - ГВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 мая 2025, 08:58
РФ атаковала 6 Геранями строительную базу в Славянске - ГВА
усі фото: ГВА

В ночь на воскресенье 4 мая российскими войсками была атакована строительная база в Славянске Донецкой области.

Источник: начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях

Прямая речь Ляха: "Массированный вражеский обстрел, 6 БПЛА "Герань-2".

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Все попадания - на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный".

Детали: По данным властей, пострадавших нет, но повреждены помещения и техника.

 

Донецкая областьбеспилотники
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