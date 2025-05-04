В Запорожье возросло количество раненых из-за массированной атаки БпЛА

В Запорожье количество раненых в результате российского массированного удара в ночь на 2 мая возросло до 34.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Всего после этой атаки к медикам обратились 34 человека.

Реклама:

16 из них остаются в больницах областного центра.

Двое из них, мужчины, - в тяжелом состоянии.

Другие пациенты в состоянии средней тяжести.

РЕКЛАМА:

Предыстория: