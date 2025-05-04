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В Запорожье возросло количество раненых из-за массированной атаки БпЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 мая 2025, 10:20
В Запорожье возросло количество раненых из-за массированной атаки БпЛА
фото: ОВА

В Запорожье количество раненых в результате российского массированного удара в ночь на 2 мая возросло до 34.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Всего после этой атаки к медикам обратились 34 человека.

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16 из них остаются в больницах областного центра.

Двое из них, мужчины, - в тяжелом состоянии.

Другие пациенты в состоянии средней тяжести.

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Предыстория:

  • Вечером 1 мая российские оккупационные войска нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Произошли несколько пожаров.
  • Ранее сообщалось о 31 пострадавших в результате вражеской атаки.

Запорожьебеспилотники
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