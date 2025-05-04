Орбан к Зеленскому: Президент в Киеве не решает, что думает венгерский народ
Глава венгерского правительства Виктор Орбан отреагировал на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил венгерского премьера в блокаде вступления Украины в ЕС.
Источник: Орбан в Х, "Европейская правда"
Детали: Зеленский в субботу, 3 мая, в общении с журналистами раскритиковал Орбана, который, по его словам, делает "очень опасные вещи".
По мнению Зеленского, действия премьера Венгрии по блокированию украинской евроинтеграции связаны с втягиванием Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026 года.
"Вчера президент Зеленский обратился к венгерскому народу. Господин президент! То, что думает венгерский народ, не решают президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе", – написал в ответ Зеленскому Виктор Орбан.
"Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгерский гражданин будет иметь право высказать свое мнение по этому вопросу. Нравится вам это или нет. Так мы делаем здесь", – добавил он.
Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути встало венгерское вето.
Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский "должен смириться с мнением, что все венгры имеют право высказаться по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".