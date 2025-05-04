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Запущенная из Йемена ракета попала в аэропорт в Тель-Авиве

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 мая 2025, 12:14
Запущенная из Йемена ракета попала в аэропорт в Тель-Авиве
скриншот

Баллистическая ракета, запущенная 4 мая из Йемена, попала на территорию израильского столичного аэропорта Бен-Гурион, повредив дорожные конструкции и транспортное средство и вызвав остановку авиасообщения.

Источник: Al Jazeera

Детали: Израильские военные подтвердили утром в воскресенье, что их система ПВО не смогла сбить снаряд, несмотря на несколько попыток перехвата.

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По словам медиков, три человека получили легкие ранения.

Рейсы в самом загруженном аэропорту Израиля были приостановлены, все входы в него были временно закрыты, а движение поездов к месту происшествия остановлено. Некоторые рейсы пришлось перенаправить.

Сирены раздавались по всему центральному Израилю, пишет СМИ, а миллионы людей переместились в укрытия.

Видео с места удара, распространяющиеся в интернете, показывают, что ракета попала в соединительную дорогу внутри периметра аэропорта, а обломки были разбросаны по соседним дорогам.

ИзраильЙемен ракетный удар
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