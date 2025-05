Запущенная из Йемена ракета попала в аэропорт в Тель-Авиве

Баллистическая ракета, запущенная 4 мая из Йемена, попала на территорию израильского столичного аэропорта Бен-Гурион, повредив дорожные конструкции и транспортное средство и вызвав остановку авиасообщения.

Источник: Al Jazeera

Детали: Израильские военные подтвердили утром в воскресенье, что их система ПВО не смогла сбить снаряд, несмотря на несколько попыток перехвата.

По словам медиков, три человека получили легкие ранения.

Рейсы в самом загруженном аэропорту Израиля были приостановлены, все входы в него были временно закрыты, а движение поездов к месту происшествия остановлено. Некоторые рейсы пришлось перенаправить.

🇾🇪⚡️🇮🇱 #BreakingNews: Smoke rising in Ben Gurion airport after a ballistic missile was launched from #Yemen



The IDF says 'attempts were made' to intercept the missile. pic.twitter.com/vuvNKhsN8Y