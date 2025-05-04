Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин "надеется", что России не потребуется применять ядерное оружие в Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 мая 2025, 13:13
Путин надеется, что России не потребуется применять ядерное оружие в Украине
Путин. фото Getty Images

В ходе нападения на Украину у России "не было необходимости" применять ядерное оружие, и главарь Кремля Владимир Путин надеется, что так будет дальше.

Источник: Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину

Детали: В фильме, снятом к 25-летию пребывания Путина у власти, он рассказывает, якобы в ходе войны Россию "хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы совершили ошибки".

Реклама:

Он также утверждает, что у России достаточно сил и средств, чтобы "довести войну в Украине до логического завершения" и "с нужным для России результатом", и применять ядерное оружие для этого не потребуется.

Путин также заявил о неизбежности в будущем "примирения с украинской частью русского народа".

Напомним: Редактор The Washington Post Боб Вудворд в своей книге "Война" рассказал, что американская разведка в начале осени 2022 года в отчетах оценивала в 50% вероятности то, что Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине на фоне неудач на поле боя.

Путинядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссия в воскресенье атаковала Сумскую область: есть погибший и раненые
Зеленский прибыл в Чехию
видеоЗапущенная из Йемена ракета попала в аэропорт в Тель-Авиве
видеоЗеленский после ночных обстрелов: Нужно прекращение огня не на праздники, а на каждый день
Россияне обстреляли столичный Dream Town
РФ атаковала 165 беспилотниками - 69 из них удалось сбить
Все новости...
Путин
В партии Фицо говорят, что он до сих пор планирует ехать к Путину на парад
Зеленский не поддержал идею Путина о трехдневном перемирии: Театральная постановка
Путин мог изменить цели в войне против Украины – CNN
Последние новости
14:30
Премьер Франции рассматривает возможность проведения референдума по бюджетным планам
14:18
Донецкий суд приказал России возместить украинской фирме "вагонные" убытки
14:03
фотоРоссия в воскресенье атаковала Сумскую область: есть погибший и раненые
13:41
Shell может поглотить британского нефтяного гиганта - Bloomberg
13:27
Зеленский прибыл в Чехию
13:24
Jaguar Land Rover возобновляет экспорт автомобилей в США
13:13
Путин "надеется", что России не потребуется применять ядерное оружие в Украине
12:56
Ученые опровергли мнение о том, что контакт с кожей матери влияет на развитие преждевременно рожденных
12:52
видеоОлимпийская чемпионка дважды за день побила мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем
12:45
Безопасность участников парада в Москве является делом России - Фицо
Все новости...
Реклама:
Реклама: