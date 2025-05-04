Путин "надеется", что России не потребуется применять ядерное оружие в Украине

В ходе нападения на Украину у России "не было необходимости" применять ядерное оружие, и главарь Кремля Владимир Путин надеется, что так будет дальше.

Источник: Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину

Детали: В фильме, снятом к 25-летию пребывания Путина у власти, он рассказывает, якобы в ходе войны Россию "хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы совершили ошибки".

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Он также утверждает, что у России достаточно сил и средств, чтобы "довести войну в Украине до логического завершения" и "с нужным для России результатом", и применять ядерное оружие для этого не потребуется.

Путин также заявил о неизбежности в будущем "примирения с украинской частью русского народа".

Напомним: Редактор The Washington Post Боб Вудворд в своей книге "Война" рассказал, что американская разведка в начале осени 2022 года в отчетах оценивала в 50% вероятности то, что Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине на фоне неудач на поле боя.