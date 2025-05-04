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Зеленский прибыл в Чехию

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 4 мая 2025, 13:27
Зеленский прибыл в Чехию
Фото: X/Jan Lipavsky

Президент Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Чехию.

Источник: Nоvinky, "Европейская правда"

Детали: Самолет, на борту которого находились президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, приземлился в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела в воскресенье перед полуднем.

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В администрации президента Чехии подтвердили, что президент Павел сегодня во второй половине дня примет в Пражском Граде президента Украины Владимира Зеленского и Елену Зеленскую.

Президент Павел посетил Украину 20 и 21 марта этого года, это был его второй визит в страну с момента вступления в должность, и там он также встретился с президентом Зеленским.

Украинский президент находился в Праге в июле 2023 года, его визит не был анонсирован заранее.

ЗеленскийЧехия
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