Зеленский прибыл в Чехию

Президент Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Чехию.

Источник: Nоvinky, "Европейская правда"

Детали: Самолет, на борту которого находились президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, приземлился в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела в воскресенье перед полуднем.

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В администрации президента Чехии подтвердили, что президент Павел сегодня во второй половине дня примет в Пражском Граде президента Украины Владимира Зеленского и Елену Зеленскую.

Президент Павел посетил Украину 20 и 21 марта этого года, это был его второй визит в страну с момента вступления в должность, и там он также встретился с президентом Зеленским.

Украинский президент находился в Праге в июле 2023 года, его визит не был анонсирован заранее.