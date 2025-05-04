Россия в воскресенье атаковала Сумскую область: есть погибший и раненые
Воскресенье, 4 мая 2025, 14:03
Российские обстрелы в воскресенье 4 мая унесли жизнь гражданского жителя Сумщины.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Еще два человека получили ранения.
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В частности, в Великой Писаревке россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилым улицам поселка. Погиб гражданский житель.
Также Белополье подверглось обстрелу из РСЗО. Повреждены дома мирных жителей, электросеть и газопровод.
Две женщины обратились за медицинской помощью.
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Из-за обстрелов часть города осталась без электричества.