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Россия в воскресенье атаковала Сумскую область: есть погибший и раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 мая 2025, 14:03
Россия в воскресенье атаковала Сумскую область: есть погибший и раненые
фото: ГСЧС

Российские обстрелы в воскресенье 4 мая унесли жизнь гражданского жителя Сумщины.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Еще два человека получили ранения.

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В частности, в Великой Писаревке россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилым улицам поселка. Погиб гражданский житель.

Также Белополье подверглось обстрелу из РСЗО. Повреждены дома мирных жителей, электросеть и газопровод.

Две женщины обратились за медицинской помощью.

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Из-за обстрелов часть города осталась без электричества.

Сумская область
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