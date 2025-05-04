Буданов: Экипаж уничтоженного дронами российского Су-30 не выжил

Экипаж второго российского Су-30, который уничтожили 2 мая в Крыму дроны, не выжил.

Источник: начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью The War Zone

Детали: Буданов назвал уничтожение двух самолетов историческим моментом.

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По его словам, воины спецподразделения ГУР Group 13 уничтожили Су-30 ракетами AIM-9 - удары нанесли с морских беспилотных платформ Magura-7.

Прямая речь Буданова: "Экипаж первого российского Су-30 спас гражданское судно в Черном море. Второй вражеский Су-30, по предварительным данным, уничтожен в Крыму - экипаж не выжил.

Мы используем несколько моделей [ракет] на нашей Magura-7, но лучшие результаты получаем с AIM-9".

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Справка: AIM-9 Sidewinder - ракета класса "воздух-воздух" американского производства с инфракрасной системой самонаведения.

Напомним:

2 мая спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море возле порта "Новороссийск" ликвидирован российский Су-30 с надводных дронов, оснащенных авиационными ракетами.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил о поражении второго за сутки вражеского самолета – на территории оккупированного Крыма.