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В Грузии задержали двух украинцев - подозревают в наркопреступлениях

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 4 мая 2025, 15:30
В Грузии задержали двух украинцев - подозревают в наркопреступлениях
фото: getty images

Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двух граждан Украины за совершение наркопреступлений, которые предусматривают до 20 лет или пожизненное заключение.

Источник: SOVA, ссылаясь на МВД Грузии, "Европейская правда"

Детали: Во время обыска личного имущества, автомобиля и временного проживания задержанных изъяли 103 упаковки наркотического вещества "Метадон" в особо крупных размерах.

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"В результате следственных действий полиция изъяла в качестве вещественных доказательств электрические весы и материалы, необходимые для фасовки наркотиков. В отношении группы ведется расследование по статьям 260, 18-260 и 19-260 Уголовного кодекса, в частности, за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупных количествах, а также за изготовление ключей и попытки их сбыта", – говорится в информации МВД Грузии.

Напомним, в Германии говорят, что страна переживает "кокаиновый всплеск".

А во Франции в марте заявили о значительном росте в 2024 году объемов изъятых наркотических веществ.

Грузиянаркотикиукраинцы
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