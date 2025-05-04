Си Цзиньпин подтвердил участие в параде 9 мая в Москве

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин официально подтвердил свой государственный визит в Россию, в рамках которого примет участие в параде 9 мая в Москве.

Источник: представитель Министерства иностранных дел Китая

Детали: Отмечается, что визит состоится по приглашению главы России Владимира Путина с 7 по 10 мая 2025 года.

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Дословно: "По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Китая Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве".

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