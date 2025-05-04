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Си Цзиньпин подтвердил участие в параде 9 мая в Москве

Украинская правдаВоскресенье, 4 мая 2025, 16:16
Си Цзиньпин подтвердил участие в параде 9 мая в Москве
Getty Images

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин официально подтвердил свой государственный визит в Россию, в рамках которого примет участие в параде 9 мая в Москве.

Источник: представитель Министерства иностранных дел Китая

Детали: Отмечается, что визит состоится по приглашению главы России Владимира Путина с 7 по 10 мая 2025 года.

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Дословно: "По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Китая Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве".

Предыстория:

  • В феврале российские СМИ сообщали, что глава КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне 9 мая.
  • 1 апреля Владимир Путин заявил, что ждёт в гости председателя КНР Си Цзиньпина на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы и что Си Цзиньпин станет его "основным гостем" 9 мая.
  • Индия понизила уровень представительства на параде в Москве 9 мая. Вместо министра обороны Индию, вероятно, будет представлять его заместитель – Санджай Сет.

Си Цзиньпин9 маяКитай
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