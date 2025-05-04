NYT: США передадут Украине Patriot, базировавшийся в Израиле

США до лета передадут Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot, ранее дислоцированный в Израиле.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: Четыре американских чиновника – как действующих, так и бывших – сообщили, что одна система ПВО Patriot, которая базировалась в Израиле, будет направлена в Украину после ремонта. В то же время западные союзники обсуждают логистику возможной передачи ещё одной системы от Германии или Греции.

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Чиновники, пожелавшие остаться анонимными из-за чувствительности темы, отказались комментировать позицию президента Трампа по поводу решения о передаче Украине дополнительных Patriot, а также не уточнили, было ли это решение принято ещё при администрации Байдена или уже после прихода Трампа к власте.

Поставка, о которой ранее не сообщалось, произойдёт на фоне активизации атак России на Украину – в частности, после ракетного удара по Киеву 24 апреля, в результате которого погибли 12 человек.

Год назад союзники пытались ответить на просьбу президента Владимира Зеленского предоставить семь систем Patriot. Сейчас у Украины восемь таких установок, но только шесть из них функционируют. Две находятся на ремонте, сообщил один из американских чиновников.

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С учётом израильской системы и возможной передачи от Германии или Греции, Украина может получить в сумме 10 комплексов Patriot.

Система, которая поступит из Израиля, проходит капитальный ремонт и является устаревшей моделью, по словам двух американских источников. Её поставка ожидается до лета текущего года.

По оценкам, Германия и Греция вместе владеют около 15 системами Patriot.

Согласно данным, собранным экспертами Международного института стратегических исследований в Лондоне, в мире эксплуатируется около 186 систем Patriot. Примерно треть из них находятся в собственности США, и значительная часть уже развернута за рубежом — для защиты союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Несколько десятков Patriot были направлены в Индо-Тихоокеанский регион из-за угроз со стороны Китая и Северной Кореи, хотя недавно США перебросили как минимум одну систему на Ближний Восток для защиты Израиля.

Европейские союзники располагают примерно 40 системами, включая восемь, которые уже находятся в Украине.

Производство одной системы Patriot обходится минимум в 1 миллиард долларов. Для её эксплуатации необходимо около 90 военнослужащих.

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