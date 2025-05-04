Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

NYT: США передадут Украине Patriot, базировавшийся в Израиле

Кристина Бондарева, Украинская правдаВоскресенье, 4 мая 2025, 16:49
NYT: США передадут Украине Patriot, базировавшийся в Израиле
Getty Images

США до лета передадут Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot, ранее дислоцированный в Израиле.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: Четыре американских чиновника – как действующих, так и бывших – сообщили, что одна система ПВО Patriot, которая базировалась в Израиле, будет направлена в Украину после ремонта. В то же время западные союзники обсуждают логистику возможной передачи ещё одной системы от Германии или Греции.

Реклама:

Чиновники, пожелавшие остаться анонимными из-за чувствительности темы, отказались комментировать позицию президента Трампа по поводу решения о передаче Украине дополнительных Patriot, а также не уточнили, было ли это решение принято ещё при администрации Байдена или уже после прихода Трампа к власте.

Поставка, о которой ранее не сообщалось, произойдёт на фоне активизации атак России на Украину – в частности, после ракетного удара по Киеву 24 апреля, в результате которого погибли 12 человек.

Год назад союзники пытались ответить на просьбу президента Владимира Зеленского предоставить семь систем Patriot. Сейчас у Украины восемь таких установок, но только шесть из них функционируют. Две находятся на ремонте, сообщил один из американских чиновников.

РЕКЛАМА:

С учётом израильской системы и возможной передачи от Германии или Греции, Украина может получить в сумме 10 комплексов Patriot.

Система, которая поступит из Израиля, проходит капитальный ремонт и является устаревшей моделью, по словам двух американских источников. Её поставка ожидается до лета текущего года.

По оценкам, Германия и Греция вместе владеют около 15 системами Patriot.

Согласно данным, собранным экспертами Международного института стратегических исследований в Лондоне, в мире эксплуатируется около 186 систем Patriot. Примерно треть из них находятся в собственности США, и значительная часть уже развернута за рубежом — для защиты союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Несколько десятков Patriot были направлены в Индо-Тихоокеанский регион из-за угроз со стороны Китая и Северной Кореи, хотя недавно США перебросили как минимум одну систему на Ближний Восток для защиты Израиля.

Европейские союзники располагают примерно 40 системами, включая восемь, которые уже находятся в Украине.

Производство одной системы Patriot обходится минимум в 1 миллиард долларов. Для её эксплуатации необходимо около 90 военнослужащих.

Предыстория:

  • Недавно президент Владимир Зеленский высказал предположение, что Украина получит необходимое количество систем противовоздушной обороны в результате заключения соглашения о полезных ископаемых с США.
  • Украинская сторона не раз обращалась к США с просьбой предоставить ей системы ПВО, а администрация Трампа предлагала приобрести установки с помощью стран Европы.
  • Комментируя предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты неба, в прошлом месяце президент США намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".

оружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп уже говорит, что не будет идти на третий президентский срок
NYT: США передадут Украине Patriot, базировавшийся в Израиле
Си Цзиньпин подтвердил участие в параде 9 мая в Москве
Зеленский прибыл в Чехию
видеоЗапущенная из Йемена ракета попала в аэропорт в Тель-Авиве
видеоЗеленский после ночных обстрелов: Нужно прекращение огня не на праздники, а на каждый день
Все новости...
Путин "надеется", что России не потребуется применять ядерное оружие в Украине
Буданов: Экипаж уничтоженного дронами российского Су-30 не выжил
Трамп допустил, что Украина и РФ могут не достичь соглашения из-за "огромной ненависти"
Последние новости
18:36
В Чехии планируют создать украинско-чешскую школу F-16
18:20
Украина в этом году может получить 1,8 млн боеприпасов по "чешской инициативе" – Зеленский
18:15
Маск создал свой город в Техасе
17:59
Трамп уже говорит, что не будет идти на третий президентский срок
17:48
Как новый Папа выбирает себе имя? Значение этой традиции и запрещеные варианты
17:44
Шестеро человек ранены в Донецкой области в результате российских атак
17:33
Трамп допустил, что Украина и РФ могут не достичь соглашения из-за "огромной ненависти"
17:14
Гериатрическому пансионату не удалось отсудить землю у застройщика
17:06
На Харьковщине из-за пожара готовят эвакуацию жителей, в лесу детонируют боеприпасы
17:04
Можно ли окрашивать волосы во время беременности? Объяснение медиков
Все новости...
Реклама:
Реклама: