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На Харьковщине из-за пожара готовят эвакуацию жителей, в лесу детонируют боеприпасы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 17:06
На Харьковщине из-за пожара готовят эвакуацию жителей, в лесу детонируют боеприпасы
пожар на Харьковщине, фото ГСЧС

В Изюмском районе Харьковщины из-за лесного пожара готовится эвакуация местных жителей, в лесу детонируют оставленные российскими войсками боеприпасы.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС Харьковской области

Прямая речь: "В Изюмском районе вспыхнул лесной пожар, который уже охватил площадь в 20 гектаров.

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В лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими войсками во время оккупации.

Готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса".

Детали: Синегубов добавил, что из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой.

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Как сообщили в ГСЧС Харьковской области, утром 4 мая враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га.

Всего на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами.

Что предшествовало: В субботу 3 мая масштабный пожар площадью 2000 кв.м. возник в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области после того, как россияне нанесли массированный удар по центральной части населенного пункта.

Харьковская областьпожар
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