Трамп уже говорит, что не будет идти на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в конце второго срока, не пытаясь в третий раз баллотироваться на эту должность.

Источник: Трамп в интервью NBC News, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным".

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Детали: Ранее в марте Трамп сказал, что "не шутит" о возможности баллотироваться в третий раз, и в последнем интервью он снова повторил, что получил настойчивые просьбы от союзников баллотироваться снова.

Несмотря на эти просьбы, Трамп теперь отметил, что он осознает реалии, которые мешают его третьему сроку.

"Насколько мне известно, это запрещено. Я не знаю, конституционно ли это... или что-то еще, что вам не позволяют это делать", – сказал Трамп.

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Что предшествовало: Республиканец Энди Оглс предложил изменить формулировку 22-й поправки к конституции США так, чтобы она запрещала переизбрание на более чем два последовательных срока и не более чем на три срока в целом.

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