В понедельник Украину накроют дожди и грозы, в Киеве похолодает

В понедельник 5 мая в большинстве областей ожидаются дожди и грозы, температура днем будет достигать 25°, однако в Киеве и области похолодает до 16°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В Украине кратковременные дожди, на Закарпатье, Одесской области и в большинстве центральных, местами и в северных областях днем грозы; на востоке и юго-востоке страны без осадков.

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Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в западных и северных областях 11-16°.

В Киеве и области кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура по области ночью ночью 7-12°, днем 11-16°; в Киеве ночью 9-11°, днем 14-16°.