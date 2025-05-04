Россия атаковала Херсон дронами: пострадали мужчина и женщина
Воскресенье, 4 мая 2025, 21:05
В воскресенье, 4 мая, российские оккупанты дважды атаковали Херсон с помощью беспилотников, в результате чего пострадали двое мирных жителей.
Источник: сообщение Херсонской областной военной администрации
Подробности: Около 16:30 в воскресенье дрон российской армии ударил по 29-летнему мужчине. У него диагностировали взрывную травму и контузию.
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Позже ещё одна атака произошла в Корабельном районе Херсона: взрывное устройство было сброшено на гражданский автомобиль. 40-летняя женщина получила взрывную травму, осколочные ранения позвоночника и ног. В настоящее время она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Предыстория:
- 4 мая не менее шести человек получили ранения в Донецкой области в результате серии атак российской армии.
- В Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов 4 мая погиб мужчина, ещё трое человек пострадали.