Россия атаковала Херсон дронами: пострадали мужчина и женщина

В воскресенье, 4 мая, российские оккупанты дважды атаковали Херсон с помощью беспилотников, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

Источник: сообщение Херсонской областной военной администрации

Подробности: Около 16:30 в воскресенье дрон российской армии ударил по 29-летнему мужчине. У него диагностировали взрывную травму и контузию.

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Позже ещё одна атака произошла в Корабельном районе Херсона: взрывное устройство было сброшено на гражданский автомобиль. 40-летняя женщина получила взрывную травму, осколочные ранения позвоночника и ног. В настоящее время она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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