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Россияне трижды за день атаковали Купянск: есть пострадавшие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 21:27
Россияне трижды за день атаковали Купянск: есть пострадавшие
последствия обстрела Купянска 4 мая, фото прокуратуры

В результате обстрела россиянами Купянска на Харьковщине пострадали два человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

 

Дословно: "Около 15:50 враг обстрелял город из артиллерии, в результате чего возник пожар в частном доме.

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Пострадали двое мирных жителей: 52-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, 89-летняя женщина получила ранение стеклом, она госпитализирована".

 

Детали: Отмечается, что 4 мая войска РФ неоднократно били по Купянску. Ориентировочно в 4:00 в результате попадания УАБа поврежден частный дом. А из-за вражеского обстрела, который состоялся около 6:00, разрушено домовладение, но обошлось без пострадавших.

Харьковская областьвойна
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