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ОАЭ вводят искусственный интеллект в школьную программу с 2025 года

Иван ДьяконовПонедельник, 5 мая 2025, 00:39
ОАЭ вводят искусственный интеллект в школьную программу с 2025 года
Фото: Getty Images

Объединенные Арабские Эмираты объявили о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в образовательную программу – с 2025 учебного года курс появится во всех классах, от детского сада до старшей школы.

Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное информационное агентство WAM

Детали: Сообщается, что новый предмет по искусственному интеллекту будет включен в учебный план в ОАЭ уже с 2025 учебного года. Его будут преподавать во всех классах – от детского сада до 12 класса школы. Программа будет включать изучение этических вопросов, основ теории и практических навыков использования ИИ.

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Дословно: "Эмираты уже сделали значительные инвестиции в центры обработки данных, которые используются для обучения моделей ИИ, а также создали инвестиционный фонд в сфере искусственного интеллекта. По словам источников, знакомых с инициативой, в течение нескольких лет объем фонда может превысить 100 миллиардов долларов".

Детали: Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил в прошлом году, что Эмираты могут стать мировым "регуляторным полигоном" для тестирования технологий ИИ, а впоследствии – возглавить разработку глобальных правил по ограничению их использования.

Тем временем Соединенные Штаты рассматривают возможность ослабления ограничений на продажу продукции компании Nvidia в ОАЭ накануне визита президента Дональда Трампа, запланированного на середину мая. Это может повысить шансы Эмиратов в региональной гонке за лидерство в ИИ. Во время визита на Ближний Восток президент США планирует посетить также Саудовскую Аравию и Катар.

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Предыстория:

  • Ранее ОАЭ уже объявили о планах инвестировать до 1,4 триллиона долларов в течение следующего десятилетия в энергетику, полупроводники, инфраструктуру для ИИ и производство на территории США.
  • В апреле Китай объявил о внедрении курсов по искусственному интеллекту в начальных и средних школах.

Искусственный интеллектОАЭ
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