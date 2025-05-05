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Трамп приказал возобновить работу тюрьмы Алькатрас

Иван ДьяконовПонедельник, 5 мая 2025, 02:44
Трамп приказал возобновить работу тюрьмы Алькатрас
Фото: Wikipedia

Президент США Дональд Трамп приказал возобновить работу известной федеральной тюрьмы Алькатрас, которая должна стать местом содержания самых жестоких преступников страны.

Источник: Трамп в соцсети Х

Детали: В своей заметке Трамп обвинил судебную систему в мягкости в отношении преступников и пообещал, что его администрация положит конец ситуации, когда серийные преступники остаются на свободе.

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Прямая речь: "Сегодня я поручаю Бюро тюрем, вместе с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности, открыть полностью реконструированный и значительно расширенный Алькатрас, чтобы там содержались самые жестокие и опасные преступники Америки. Открытие Алькатраса снова станет символом ЗАКОНА, ПОРЯДКА И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Мы сделаем АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ ВНОВЬ!"

Справочно: Алькатрас – бывшая федеральная тюрьма, расположенная на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, штат Калифорния. Работала с 1934 по 1963 год и считалась одной из самых суровых и защищенных в США. Там содержали самых опасных преступников страны, в частности гангстера Аль Капоне. Из-за высокой стоимости содержания и экологических проблем тюрьма была закрыта. Впоследствии остров превратили в музей.

ТрампСША
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