США вводят 100% пошлины на иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп поручил начать процесс введения 100% пошлины на все фильмы, снятые за рубежом, обвинив другие страны в сознательном ослаблении американской киноиндустрии и угрозе национальной безопасности.

Источник: Трамп в соцсети Х

Источник: В своей очередной заметке Трамп заявил о "скорой смерти" американской киноиндустрии в результате "согласованных действий других государств", которые предлагают "различные стимулы", чтобы переманить американских кинопроизводителей. По его мнению, такие шаги не только снижают экономическую активность в США, но и представляют "информационно-пропагандистскую угрозу" и "угрозу национальной безопасности".

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Прямая речь: "Поэтому я уполномочиваю Министерство торговли и Торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100% пошлины на все фильмы, попадающие в нашу страну, произведенные за рубежом. Мы снова хотим, чтобы кино делали в Америке!"