Россияне атаковали Конотоп баллистикой и дронами: уничтожен инфраструктурный объект

В ночь на 5 мая российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Конотопу Сумской области. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект.

Источник: городской голова Конотопа Артем Семенихин

Прямая речь: "Атака была комбинированная с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет.

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Россияне били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные уроды.

В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города".

Детали: Семенихин сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.