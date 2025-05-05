Россияне атаковали Конотоп баллистикой и дронами: уничтожен инфраструктурный объект
Понедельник, 5 мая 2025, 04:07
В ночь на 5 мая российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Конотопу Сумской области. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект.
Источник: городской голова Конотопа Артем Семенихин
Прямая речь: "Атака была комбинированная с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет.
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Россияне били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные уроды.
В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города".
Детали: Семенихин сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.