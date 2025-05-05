Bild: Запад считает, что Путин не может пойти на мир из-за угрозы внутриполитических проблем

США призывают Россию прекратить агрессию против Украины и согласиться на мирное соглашение. В то же время в западных правительственных кругах растет убеждение, что режим Владимира Путина не способен остановить войну без серьезных политических последствий внутри страны.

Источник: Bild

Детали: Издание отмечает, что несмотря на международное давление, Россия не демонстрирует готовности к компромиссу. По данным Bild, в высокопоставленных западных правительственных кругах считают, что причина заключается в глубоких внутренних факторах: политических, экономических и социальных.

Реклама:

Дословно: "Это связано с тем, что Россия до сих пор не достигла своих военных целей. Оборонная промышленность раздута гигантскими инвестициями. Сотни тысяч россиян хорошо зарабатывают на войне. Все это очень усложняет для Путина путь к компромиссу".

Детали: По словам российских экономистов, если изъять из анализа сектора, где доминирует военно-промышленный комплекс, экономика РФ фактически переходит в состояние рецессии. Спад наблюдается во многих отраслях, таких как производство продуктов питания, угля, строительные материалы, металлопродукция или машиностроение.

"Производство падает! Только оборонная промышленность маскирует спад", – пишет издание.

РЕКЛАМА:

По оценке экономистки Александры Прокопенко из аналитического центра "Карнеги" по изучению России и Евразии, которая до 2022 года работала в Центральном банке России, вера в то, что прекращение войны автоматически приведет к краху оборонной промышленности, является преувеличенной.

По мнению экспертов, отдельную угрозу для режима Путина представляют ветераны войны. Многие из них, вернувшись с фронта, могут стать источником социальной нестабильности, особенно в регионах с низким уровнем жизни и ограниченными экономическими перспективами.

По мнению эксперта "для Путина работа с ветеранами, которые возвращаются после окончания войны, скорее всего, станет вызовом".

"Для Путина работа с ветеранами, которые вернутся после окончания войны, скорее всего, станет вызовом", – заявила эксперт по вопросам России в Немецком институте международных вопросов и безопасности Маргарет Кляйн.

"Те, кто ушел на фронт добровольцем, часто получали выплаты, превышающие среднюю зарплату в несколько раз. Это касается не только повышенной зарплаты, но и одноразовых бонусов за вербовку, которые достигали более 40 тысяч евро", – говорит Кляйн.

По ее словам, если Кремль не сможет предложить этим людям экономического будущего, возрастает риск волны насилия.

Прямая речь Кляйн: "Количество насильственных преступлений возросло после полномасштабного вторжения России. Существует реальная опасность того, что некоторые из ветеранов - подобно тем, кто воевал в Афганистане или Чечне – станут участниками (организованной – ред.) преступности".