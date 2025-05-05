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ВСУ за сутки обезвредили 1 260 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 5 мая 2025, 07:37
ВСУ за сутки обезвредили 1 260 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны отминусовали 1 260 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 958 070 (+1 260) человек,
  • танков – 10 763 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 411 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 27 370 (+43) ед,
  • РСЗО – 1 377 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 997 (+137) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 250 (+109) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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