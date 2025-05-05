Россияне атаковали Никопольщину – горели гараж и авто

Ночью 5 мая российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе, в результате чего горели гараж и авто.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Пострадали Марганецкая, Мировская, Покровская общины и сам Никополь. Загорелись гараж и легковушка. Погибших и пострадавших нет".

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Детали: По словам Лысака, на остальной территории области обошлось без вражеских ударов.

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