Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Никопольщину – горели гараж и авто

Ирина БалачукПонедельник, 5 мая 2025, 07:55
Россияне атаковали Никопольщину – горели гараж и авто
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 5 мая российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе, в результате чего горели гараж и авто.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram 

Прямая речь главы области: "Пострадали Марганецкая, Мировская, Покровская общины и сам Никополь. Загорелись гараж и легковушка. Погибших и пострадавших нет".

Реклама:

Детали: По словам Лысака, на остальной территории области обошлось без вражеских ударов.

Подразделения ВК "Восток" сбили над регионом 2 беспилотника.

Днепропетровская областьпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Кубилюс: ЕС удвоит военную помощь Украине, если Трамп не убедит Путина заключить мир
Праворадикальный евроскептик Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии
Трамп приказал возобновить работу тюрьмы Алькатрас
Ультраправый Симион лидирует на выборах президента Румынии – экзитполы
видеоВоздушные силы показали программиста, который впервые в мире сбил "Кинжал"
Зеленский о провокациях на 9 мая: Если кто-то верит россиянам – может испытать на себе
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне убили мужчину и ранили еще трех человек на Днепропетровщине
На Днепропетровщине из-за российских ударов пострадали четыре человека
Ночная атака: на Днепропетровщине 2 раненых, горели 2 предприятия
Последние новости
09:26
Трамп планирует сократить бюджет NASA на $6 млрд и выделить $1 млрд на миссии, связанные с Марсом
09:14
РФ ночью атаковала Украину "Искандерами" и 116 БпЛА: ПВО сбила 42 вражеских дрона
08:45
Трамп назвал фаворита на пост советника по национальной безопасности
08:22
На фронте почти 270 боевых столкновений: более половины атак ВСУ отбили на 2-х направлениях
08:07
текст"Линия дронов" против российской пехоты и техники? Что должны изменить 5 сильнейших подразделений БПЛА
08:06
Прозападный кандидат в президенты Румынии верит в победу над ультраправыми во втором туре
07:55
Россияне атаковали Никопольщину – горели гараж и авто
07:37
ВСУ за сутки обезвредили 1 260 оккупантов
07:25
Трамп готов снова отложить запрет TikTok в США
06:53
Bild: Запад считает, что Путин не может пойти на мир из-за угрозы внутриполитических проблем
Все новости...
Реклама:
Реклама: