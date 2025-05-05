7-летние танкисты, пехотинцы и артиллеристы – в России провели детский парад

В российском Владивостоке устроили детский парад "Правнуки Победы" – в нем приняли участие 1500 учеников младших классов, которых нарядили в форму разных родов войск.

Источник: губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram, издания The Insider и "Настоящее время"

Прямая речь Кожемяко: "В столице Дальнего Востока состоялся первый в истории детский парад. Более полутора тысяч учащихся начальных классов из всех районов Приморья прошли парадными колоннами, символизирующими разные рода войск и добровольческие отряды".

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ФОТО VL.RU С САЙТА THE INSIDER

Детали: "Настоящее время" пишет, что группы первоклассников представляли мотострелков, танкистов, ракетчиков, артиллеристов, инженеров, связистов, пограничников, моряков, пехотинцев, ВДВ.

ФОТО VL.RU С САЙТА THE INSIDER

Также были представлены войска радиационной, химической и биологической защиты, противовоздушной и противоракетной обороны, ВКС, медицинская служба.

ФОТО VL.RU С САЙТА THE INSIDER

Сообщается, что командовали парадом военнослужащие и бывшие участники боевых действий, а зрителями были дети из КНДР.

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ФОТО С САЙТА THE INSIDER

Губернатор заявил, что "получилось грандиозно", что он "гордится" этими детьми и что благодарен их родителям и учителям.

Присутствие на параде школьников из Северной Кореи он объяснил тем, что военные из КНДР "помогали россиянам" в их захватнической войне против Украины.

"Подразделения Корейской Народной Армии принимали активное участие в разгроме украинских боевиков (так россияне называют украинскую армию, которая стала на защиту своей страны, когда на нее напала Россия – ред.) Курской земле. Показали мужество и отвагу... Мы всегда будем благодарны корейским бойцам…", – заявил Кожемяко.

Почему это важно: Россия ведет неспровоцированную войну против Украины с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения в Украину россияне начали переписывать учебники истории и активно вовлекать российских школьников и дошкольников в разного рода "патриотические" мероприятия.

В частности, в школах ввели уроки о войне, детям рассказывают альтернативную историю, проводят так называемые "военно-патриотические лагеря", где учат стрелять и бросать гранаты, на уроки в школы приглашают участников войны против Украины, среди которых много ранее заключенных за убийства. Также школьникам рассказывают о якобы пользе введенных против РФ санкций.

На оккупированных территориях украинским детям насаждают российский язык и литературу, а старшеклассников зомбируют, чтобы они вступали в российскую армию.

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